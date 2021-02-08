

الرياض 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس

صَرّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر ، ارتكبوا جريمة المتاجرة بالعملة المزيفة، حيث ضُبِط بحوزتهم أوراق نقدية في وحدة سكنية اتخذوها وكراً لممارسة جريمتهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض: القبض على أربعة أشخاص تاجروا بالعملة المزيفة // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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