السعودية اليوم / سفير المملكة لدى جيبوتي يلتقي بوزير الصحة



جيبوتي 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر اليوم، بمعالي وزير الصحة الجيبوتي محمد ورسمه ديريه.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجال الصحي.

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