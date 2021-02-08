السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشدد على استمرار مبادرة " ملتزمون أكثر "



عرعر 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، أهمية متابعة تنفيذ الخطط المعدة وتكثيف الجهود التوعوية والتنسيق بين الجهات المعنية في المنطقة وتعزيز الإجراءات بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من فيروس

وشدد سموه على استمرار مبادرة "ملتزمون " بمسماها الجديد "ملتزمون أكثر "، للحفاظ على المنجز واستمرار الاحتراز والالتزام، لتحقيق الهدف وعودة الحياة الطبيعية بإذن الله.

// انتهى //

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عرعر 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، أهمية متابعة تنفيذ الخطط المعدة وتكثيف الجهود التوعوية والتنسيق بين الجهات المعنية في المنطقة وتعزيز الإجراءات بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من فيروس كورونا وشدد سموه على استمرار مبادرة "ملتزمون " بمسماها الجديد "ملتزمون أكثر "، للحفاظ على المنجز واستمرار الاحتراز والالتزام، لتحقيق الهدف وعودة الحياة الطبيعية بإذن الله.// انتهى //00:01ت م0217

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