السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 107,489 إصابة مؤكدة و 2,820 حالة وفاة بكورونا



واشنطن 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 107,489 إصابة مؤكدة و 2,820 حالة وفاة نتيجة

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 26,761,047 إصابةً، فيما وصل عدد الوفيات إلى 460,582 حالةً.

// انتهى //

23:34ت م

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واشنطن 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 107,489 إصابة مؤكدة و 2,820 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 26,761,047 إصابةً، فيما وصل عدد الوفيات إلى 460,582 حالةً.// انتهى //23:34ت م0215

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