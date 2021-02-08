السعودية | “تحالف دعم الشرعية”: اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار “مفخختين” أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

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صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار “مفخختين”.

وبين المالكي، أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (4) طائرات دون طيار مفخخة هذا اليوم، أطلقها الحوثيون تجاه المملكة بالمنطقة الجنوبية.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للحوثيين وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.