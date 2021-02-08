الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة استئناف الحركة الملاحية في ميناء جدة الإسلامي بعد انخفاض الموج وسرعة الرياح.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة قد أعلنت إيقاف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي؛ بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.

توقعات طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس يوم أمس انخفاضًا في درجات الحرارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع فرصة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة.

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية شمالية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

