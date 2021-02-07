شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يعيد طفلًا قاصرًا جندته المليشيا لعائلته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت قيادة القوات المشتركة للتحالف، ممثلة بوحدة حماية الطفل، أحد الأطفال القاصرين، والمشارك بالعمليات القتالية وحمله السلاح، إذ تم تجنيده من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية والزج به في القتال.

وتم إعادة وتسليم الطفل إلى ممثل الحكومة اليمنية الشرعية، ليتم إعادته إلى عائلته، وبحضور ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثلي هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة حقوق الإنسان والمختصين من وحدة حماية الطفل بقيادة القوات المشتركة.

جدير بالذكر أن وحدة حماية الطفل بقيادة القوات المشتركة، أعادت نحو (١٤٦) طفلا قاصرا، تم تجنيدهم من المليشيا الحوثية الإرهابية ثبت مشاركتهم بالعمليات القتالية بأرض المعركة وحملهم للسلاح.