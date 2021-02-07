تطبيق تباعد يوضح طريقة تنبيه المخالطين حال الإصابة بـ كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضح تطبيق تباعد طريقة تنبيه المخالطين خلال الـ14 يومًا الماضية في حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

طريقة تنبيه المخالطين عبر تطبيق تباعد:

وقال التطبيق عبر حسابه بموقع تويتر: لو تم تشخيص حالتك الصحية بأنك مصاب بفيروس كورونا-لا قدر الله- بإمكانك عبر تباعد إرسال تنبيه إلى جميع من خالطت خلال الـ14 يومًا الماضية، وبالتالي ستساعدهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع أنه يتم أولًا الدخول إلى التطبيق، ثم اختيار أيقونة “أبلغ الآخرين”، وبعدها مشاركة تشخيص الإصابة، ثم بعد ذلك يتم تعبئة الحقول المطلوبة.

تباعد:

ويمكن تطبيق تباعد من الحصول على الإشعارات المباشرة والاستباقية حال اكتشاف أي إصابة مسجلة، لغرض طلب الدعم الصحي المباشر من وزارة الصحة مع الحفاظ على سرية البيانات.

