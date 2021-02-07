الشيخ عبدالرحمن الحسيني يزور المدينة المنورة ويلقي خطبة عقائدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

زار مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة المكلف، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني، منطقة المدينة المنورة، والتقى بقائد منطقة المدينة المنورة ومدير مستشفى الأمير سلطان العسكري بالمدينة المنورة.

محاضرة للشيخ الحسيني:

وألقى الشيخ الحسيني محاضرة عقائدية في قيادة المنطقة، كما افتتح بحضور قائد المنطقة المكتبة العامة بقيادة منطقة المدينة المنورة، وزار نقطة مبيت طيبة للحملات العسكرية التي تعتبر من مزايا قيادة منطقة المدينة المنورة.

وألقى فضيلته محاضرة في المستشفى العسكري للأطباء، ووقف على احتياجات الشؤون الدينية في المنطقة.

