شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» للموظفين: احرصوا على التباعد الجسدي والاجتماعات الرقمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع العاملين في القطاعات (العام والخاص وغير الربحي)، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية والتباعد الجسدي في مقرات العمل، حرصا على سلامة العاملين والمراجعين، وللحد من انتشار فايروس كورونا والعمل في بيئة آمنة صحيا.

وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي والحرص على ارتداء الكمامات وتجنب المصافحة باليد، والاكتفاء - قدر الإمكان - بالاجتماعات الرقمية باستخدام وسائل الاتصال المرئي عوضا عن الاجتماعات الحضورية، وتفعيل العمل عن بعد قدر الإمكان، مع أهمية تطبيق سياسة ساعات عمل مرنة والحرص على استخدام القنوات الإلكترونية في الحصول على الخدمات، وتوفير معقمات الأيدي في مقرات العمل.