شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين إطلاق الحوثي 4 طائرات مفخخة واستهداف المدنيين في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات في بيان اليوم، المحاولات الفاشلة لمليشيا الحوثي عبر تنفيذ اعتداءات إرهابية تمثلت في إطلاق أربع طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخالفتها القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.