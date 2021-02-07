شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام «مجلس التعاون» يدين إطلاق الحوثيين طائرات «مفخخة» دون طيار باتجاه المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم طائرات مفخخة دون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد الحجرف أن تكرار هذه المحاولات الإرهابية التي تقوم بها مليشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد الدكتور الحجرف بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاحها في التصدي لكل المحاولات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.