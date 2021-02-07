تخريج طلاب الدورة الـ99 من كلية الملك فيصل الجوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، أمس، حفل تخريج الدورة الـ99 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية بالرياض.

وكان في استقباله، لدى وصوله مقر الحفل، قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر.

وألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن غشيان كلمة خلال الحفل المعد بهذه المناسبة أوضح فيها أن الدفعة الـ99 من طلبة الكلية أمضوا أكثر من ثلاث سنوات في ميادين التدريب ومقاعد الدراسة، أكملوا بها كل المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والتأهيل الأكاديمي والتدريب العملي، وأصبحوا مؤهلين للانضمام لزملائهم في وحدات القوات الجوية.

وبين أن الدورة تضم طالبين من مملكة البحرين الشقيقة وآخرين من دولة الكويت الشقيقة، انضموا إلى من سبقهم من زملائهم، ليصبحوا جميعا جاهزين للانطلاق إلى ميادين العزة والكرامة.

بعد ذلك ألقى الطالب الخريج عبدالحكيم الحربي، كلمة الخريجين عبر فيها عن سعادته وزملائه الخريجين لرعاية رئيس هيئة الأركان العامة حفل التخريج ليكونوا ضباطا متخصصين في القوات الجوية الملكية السعودية في لحظات خالدة، في طريق المجد والسؤدد، حماة للدين والملك والوطن، مؤكدين أنهم سيكونون عند حسن الظن في أداء المهام والواجبات.

عقب ذلك أدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، ثم علق الخريجون رتبهم.

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية، ثم عزف السلام الملكي.