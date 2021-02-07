شكرا لقرائتكم خبر توزيع 40 مسعفا لتطبيق الاحترازات بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بـ40 مسعفا موزعين على 4 فرق إسعافية، وفرق تطوعية تقدم خدماتها على مدار الساعة لقاصدي المسجد الحرام، وذلك ضمن جهود المملكة في خدمة المعتمرين خلال جائحة كورونا وكثفت عمليات التوعية الصحية والمحافظة على مستوى الجاهزية بما يتماشى مع جاهزية جميع القطاعات الحكومية العاملة بالمسجد الحرام، معززة دورها كجهة صحية لتطبيق الإجراءات الاحترازية. وتضمنت الإجراءات توزيع الفرق على مداخل ومسارات المسجد الحرام مزودة ببروشورات توعوية، وتقديم الخدمة في حال حدوث أي طارئ. وتضمنت الإجراءات توزيع الفرق على مداخل ومسارات المسجد الحرام مزودة ببروشورات توعوية، وتقديم الخدمة في حال حدوث أي طارئ.

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