دخول رئاسة شؤون الحرمين مشروط بـ«توكلنا»

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وشدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالحرمين الشريفين ومقر الرئاسة ووكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي ومرافقهما، وبخصوص الإدارة العامة للأمن والسلامة باتباع الأمن الصحي والتشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من وجود تطبيق توكلنا في الهواتف المحمولة، قبل دخول مبنى الرئاسة والوكالة والمرافق التابعة لها.وأكد أن التوجيهات الصحية تحذر من عملية التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع ضرورة التقيد بما تصدره الجهات المسؤولة، فالمحافظة على سلامة وصحة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة والوكالة مسؤولية عظيمة في ظل ما توفره القيادة الرشيدة.
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