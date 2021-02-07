شكرا لقرائتكم خبر 800 ألف مستفيد من الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التي قدمتها إدارة تنسيق الأعمال التطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 802,612 مستفيدا من خلال 77,337 ساعة تطوعية خلال جائحة كورونا

وتعمل إدارة العمل التطوعي بالتعاون مع عدد من الجهات داخل المسجد الحرام، ومنها كلية الحرم المكي الشريف ومعهد الحرم المكي الشريف ومشروع تعظيم البلد الحرام، بالمشاركة في الأعمال التطوعية من خلال تنظيم المسارات في صحن الطواف وساحات المسجد الحرام ودفع عربات كبار السن، كما تعمل الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية، وجمعية زمزم الصحية على الفرز البصري ومتابعة الكاميرات الحرارية على مداخل الحرم، فيما يشارك النشاط الكشفي بإدارة التعليم بمنطقة مكة ووقف وفود الحرم في عملية تنظيم المصلين وتطبيق التباعد الجسدي، والتنبيه على المصلين والمعتمرين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشاركت جامعتا الملك عبدالعزيز والطائف، ومكتب وزارة الرياضة بمكة في تنظيم المسارات في صحن الطواف وساحات المسجد الحرام والتوسعة السعودية الثالثة، والفرز البصري ومتابعة الكاميرات الحرارية على مداخل بيت الله الحرام، وتنظيم عملية دخول المصلين وتطبيق التباعد الجسدي والتنبيه على تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذلك دفع عربات كبار السن، فيما شاركت إدارة تنسيق العمل التطوعي بحملة (برا بمكة) لتقديم العون للأفراد والأسر المحتاجة والأشخاص ذوي الإعاقة خلال فترة منع التجول، وذلك لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار كورونا، وحملة (معا محترزون - جميعا حذرون).

ونظمت الإدارة بالتعاون مع أكاديمية المسجد الحرام دورات في صناعة المبادرات، وثقافة العمل التطوعي، ومهارات العمل التطوعي، والتطوع الرقمي، وقوة التطوع بروح العطاء، حيث بلغ حضور الدورات 1234 مستفيدا.

من أعمال إدارة تنسيق العمل التطوعي: