رصد 579 مخالفة للإجراءات الوقائية في أسواق جدة

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وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري أن الفرق الميدانية نفذت جولات رقابية على المحال والأسواق وقاعات الأفراح للتأكد من الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية المتبعة بارتداء الكمامات ووجود المعقمات، والتباعد بين المتسوقين، مثمنة دور مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق (بلدي) للبلاغات على الأجهزة الذكية.من جهة أخرى اشترطت أمانة جدة عدم السماح بدخول الموظفين والزوار والمراجعين للأمانة، إلا بالتأكد من وجود تطبيق (توكلنا) عند الدخول، وذلك في إطار الجهود المستمرة للأمانة في مكافحة انتشار الفيروس.
وأوضحت الأمانة أنه يتعين على منسوبي ومنسوبات الأمانة والمراجعين التعاون في إبراز تطبيق (توكلنا) لتسهيل عملية المتابعة، وكذلك التزام الأشخاص المصابين بالعزل المنزلي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن أمانة جدة فعلت خدمة (موعد) للعملاء، التي تتيح طلب حجز موعد الكتروني لزيارة مبناها الرئيس والبلديات الفرعية، والاستعلام عن المواعيد الخاصة بالمراجعين بكل سهولة، وذلك في إطار سعي الأمانة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل عن بعد، وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار كورونا.
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