الرياض ومكة الأعلى في مخالفات الاحترازات خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين سجلت منطقة الرياض أعلى عدد لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع بـ 8935 وتلتها مكة المكرمة بـ 6577 مخالفة، بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية خلال الفترة من 18-24 جمادى الآخرة الحالي، 31868 مخالفة، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية. وشددت الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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