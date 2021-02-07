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الرياض ومكة الأعلى في مخالفات الاحترازات خلال أسبوع

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- بواسطة أيمن الوشواش - في حين سجلت منطقة الرياض أعلى عدد لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس خلال أسبوع بـ 8935 وتلتها مكة المكرمة بـ 6577 مخالفة، بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية خلال الفترة من 18-24 جمادى الآخرة الحالي، 31868 مخالفة، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية.

وشددت الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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