شكرا لقرائتكم خبر مواجهة التنمر في مدارس الرياض بالوعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي عبدالرحمن السبيل، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ برنامج خفض العنف في مدارس التعليم العام «رفق» طوال العام الدراسي، الذي يهدف إلى تعزيز دور التعليم في رعاية الطلبة نفسيا واجتماعيا وحمايتهم من كل أشكال التنمر.وأكد السبيل أهمية التوعية للوقاية من سلوك التنمر، والتعريف بأشكاله وآثاره وكيفية التعامل معه بمشاركة الطلبة ومنسوبي المدرسة، وفق الدليل العلمي لبرنامج «رفق» مع رفع تقارير للإرشاد الطلابي عن فعاليات الأسبوع وأنشطته المصاحبة.
من جهتها أطلقت إدارة إرشاد الطالبات بالإدارة حملة توعوية شاملة مكثفة لبرنامج رفق بعنوان «معا من أجل التصدي للتنمر»، وتستمر لمدة أسبوع عن بعد.
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