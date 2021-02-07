«توكلنا» شرط لدخول مقرات تعليم الباحة

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وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني على جميع الإدارات والأقسام، أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت توحيد المداخل، تشكيل نقاط الفحص، تنظيم مسارات الدخول والخروج، تطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات.وشدد على ضرورة تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لخدمة جميع المراجعين للإدارات التعليمية بالمنطقة، واستمرار توفير الخدمات النوعية التي يحتاجون إليها بكل يسر وسهولة.
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