شكرا لقرائتكم خبر «توكلنا» شرط لدخول مقرات تعليم الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشترطت إدارة التعليم في منطقة الباحة تفعيل تطبيق «توكلنا» لدخول منسوبي الإدارة والزوار للمبنى الرئيس، وجميع المباني الإدارية المرتبطة والمدارس؛ استجابة للتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني على جميع الإدارات والأقسام، أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت توحيد المداخل، تشكيل نقاط الفحص، تنظيم مسارات الدخول والخروج، تطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات.

وشدد على ضرورة تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لخدمة جميع المراجعين للإدارات التعليمية بالمنطقة، واستمرار توفير الخدمات النوعية التي يحتاجون إليها بكل يسر وسهولة.