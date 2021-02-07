شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا: التطبيق لن يعمل على الأجهزة في حالتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت إدارة تطبيق "توكلنا"، اليوم الأحد، أن التطبيق لن يعمل في الأجهزة التي تستعمل نظام "الجيلبريك"، أو برامج "VPN".

ويقوم نظام "الجيلبريك" على إزالة القيود التي تفرضها شركة آبل على الأجهزة التي تعمل بنظام آي أو إس، وتتضمن هذه الأجهزة "آي فون" و"آي بود تاتش" و"آي باد" والجيل الثاني من "أبل تي في".

ويعرف برامج "VPN"، بأنه شبكة خاصة افتراضية على الإنترنت، تتيح للمستخدم إرسال واستقبال بيانات ضمن شبكات مشتركة أو عمومية، وكأن الجهاز متصل بشكل مباشر بتلك الشبكة الخاصة.