شكرا لمتابعة خبر عن معاقبة 4 شركات عرضت منشأة أخرى الخسارة بغرامة 20 مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن صدور أحكام من المحكمة المختصة بالرياض ضد عدد من المنشآت العاملة في قطاع الدواء، وذلك لقيامها بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها للبيع بخسارة.

وقالت الهيئة اليوم الأحد أن العقوبات تضمنت نشر المخالفة في الوسائل الإعلامية وغرامات مالية على المنشآت بقيمة 20 مليون ريال.

وفي وقت سابق، تلقت الهيئة شكوى من إحدى المنشآت العاملة في قطاع الأدوية تفيد بقيام عدد من المنشآت العاملة في القطاع بمخالفة نظام المنافسة، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، تأكد قيام المنشآت الأربع بمحاولة إقصاء المنشأة من السوق أو تعريضها لخسائر، ومن ثم تم تحويل القضية للجهة القضائية.

وأكدت أن الأحكام ضد المنشآت قطعية بعد تأييدها من محكمة الاستئناف الإدارية.