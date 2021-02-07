شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل صناعة أضخم خزان للغاز المسال في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شارك العديد من المواطنين في إنشاء أضخم خزان للغاز المسال في المملكة، والذي نُقل أمس السبت من الدمام إلى الرياض، في أكبر عمليات النقل الهندسي بالعالم.

وساهم أكثر من 60 شابًا حصلوا على تدريب متكامل من خلال برامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، حيث استغرقت عملية تصنيع الخزان الأول 4 أشهر.

وأوضح المشرف في شركة الزامل الصناعية، محمد الجهني، إنه تمت صناعة الخزان بالكامل في شركة الزامل للمعدات والمعالجة، مشيرًا إلى أنه يعد من أكبر الخزانات في العالم.

وأكد مدير صندوق "هدف" في المنطقة الشرقية، أنه تم تدريب وتأهيل الكوادر الفنية في الشركة من خلال برنامج "تمهير" ودعم التوظيف.

وأشار مدير الموارد البشرية في "الزامل" إلى أن الشركة استفادت من دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، والذي تمثل في برامج التدريب والتأهيل التي وفرها "هدف".