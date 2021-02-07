شكرا لمتابعة خبر عن العدل يوضح خطوات استخدام القوة الجبرية لإخلاء عقار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت وزارة العدل إنه يحق لمالك العقار استخدام القوة الجبرية لإخلائه في حالة واحدة، موضحة خطوات الإخلاء.

وأوضحت العدل أن تنفيذ إخلاء العقار يكون بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، بحسب عكاظ.

وأضافت أن المأمور يقوم بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك.

جاء ذلك رداً من الوزارة على أحد الاستفسارات بشأن إكمال إجراءات إخلاء العقار من مالكه بعد انتهاء مدة تبليغ المنفذ ضده ومضي خمسة أيام على صدور أمر التنفيذ.