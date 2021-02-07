شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء توضح الفرق بين المواد الصيدلانية المشعة والصبغة المستخدمة في التصوير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الفرق بين المواد الصيدلانية المشعة والصبغة المستخدمة في التصوير الطبي.

وقالت هيئة الغذاء والدواء أن المواد الصيدلانية المشعة الطبية عبارة عن مواد تعطى للجسم حسب الحاجة الطبية لها ويصبح الجسم على أثرها مشعًا، ويتم تصوير انبعاث هذه المواد المشعة عن طريق أجهزة طبية خاصة، لافتة إلى أن هذه المواد تستخدم في التشخيص أو العلاج.

ووجهت هيئة الغذاء والدواء، نصائح للمرضى لضرورة اتباعها ومنها اتباع تعليمات الطاقم الطبي قبل وبعد الإجراء ومنها التعليمات الخاصة بمخالطة الأشخاص الآخرين، ودعت بعد الانتهاء من الإجراء بشرب كميات كافية من السوائل ليتخلص الجسم من المادة المشعة عن طريق الإفرازات الطبيعية بشكل أسرع.