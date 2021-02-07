شكرا لمتابعة خبر عن رسالة من " الموارد البشرية " للعاملين في القطاعات العامة والخاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعت وزارة الموارد البشرية العاملين في القطاعات العامة والخاصة إلى تفعيل العمل عن بعد قدر الإمكان مع أهمية تطبيق سياسة ساعات عمل مرنة ومنع التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي والحرص على ارتداء الكمامات وتجنب المصافحة في مقار العمل للحد من انتشار ‎فيروس دعت وزارة الموارد البشرية العاملين في القطاعات العامة والخاصة إلى تفعيل العمل عن بعد قدر الإمكان مع أهمية تطبيق سياسة ساعات عمل مرنة ومنع التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي والحرص على ارتداء الكمامات وتجنب المصافحة في مقار العمل للحد من انتشار ‎فيروس كورونا وكانت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أوضحت أن تأخير صرف الأجور يعتبر مخالفة للنظام، مضيفة:" بإمكانك رفع بلاغك إلكترونيا عبر تطبيق معاً للرصد ". يذكر أن موظف القطاع الخاص في الحالة المشار إليها يمكنه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.