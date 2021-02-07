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رسالة من " الموارد البشرية " للعاملين في القطاعات العامة والخاصة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت وزارة الموارد البشرية العاملين في القطاعات العامة والخاصة إلى تفعيل العمل عن بعد قدر الإمكان مع أهمية تطبيق سياسة ساعات عمل مرنة ومنع التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي والحرص على ارتداء الكمامات وتجنب المصافحة في مقار العمل للحد من انتشار ‎فيروس .

وكانت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أوضحت أن تأخير صرف الأجور يعتبر مخالفة للنظام، مضيفة:" بإمكانك رفع بلاغك إلكترونيا عبر تطبيق معاً للرصد ".

يذكر أن موظف القطاع الخاص في الحالة المشار إليها يمكنه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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