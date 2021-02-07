بعد انتهاكهم نظام المنافسة.. تغريم 4 شركات أدوية 20 مليون ريال

كشف الهيئة العامة للمنافسة عن انتهاء محكمة الاستئناف الإدارية إلى تأييد ثبوت انتهاك 4 شركات أدوية لنظام المنافسة وإيقاع غرامات قدرها 20 مليون ريال.

وفي التفاصيل، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة «مجلس المنافسة سابقًا» قرارًا يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد عدد من المنشآت العاملة في قطاع الأدوية بناء على شكوى من إحدى المنشآت العاملة في القطاع الأدوية بقيام هذه المنشآت بمخالفة نظام المنافسة من خلال قيامها بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخولها إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر، وهو ما تحظره الفقرة «2» من المادة السابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/25» وتاريخ 4-5 1425هـ.

وبحسب بيان صادر مساء اليوم الأحد عن الهيئة العامة للمنافسة أصدرت لجنة الفصل قراريها بتاريخ 5-1- 1441 ه بمعاقبة كل من: شركة «أمجن أوروبا جي إم بي إتش». وشركة «إيلي ليلي اكسبورت اس.ايه». ومؤسسات «سقالة التجارية» و«الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة».

وتطرقت اللجنة إلى نص الفقرة «2» من المادة السابعة من نظام المنافسة السابق- والتي نصت على الآتي: «يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك: القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضًا لخسائر بما في ذلك اضطرارها للبيع بخسارة». وتضمن القراران نشر العقوبات في الوسائل الإعلامية.

وذكر البيان بأنه بعد تظلم المنشآت المذكورة من العقوبات الصادرة بحقها أمام المحكمة المختصة، انتهت محكمة الاستئناف الإدارية إلى تأييد ثبوت انتهاك تلك المنشآت النظام المنافسة وإيقاع غرامات قدرها «ستة ملايين ريال» على كل من شركة أمجن أوروبا جي ام بي اتش، وشركة إيلي ليلي اكسبورت اس.ايه، وغرامات قدرها «أربعة ملايين ريال» على كل من مؤسسات سقالة التجارية، والشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة، لتصبح الأحكام بعد ذلك قطعية.

يشار إلى بناء على التحريات الأولية أصدر مجلس إدارة الهيئة «مجلس المنافسة سابقًا» قراره بتاريخ 20-2 1438ه القاضي بـ«البدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قیام شركة أمجن وشركة إيلي ليلي والأطراف ذوي العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية».

وأوضح المجلس أنه بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، اتضح قيام المنشآت المشار إليها بانتهاك نظام المنافسة وذلك بمحاولة إقصاء منشأة أخرى منافسة من السوق أو تعريضها لخسائر. واستنادًا إلى الصلاحيات النظامية في إحالة الممارسات المخالفة لنظام المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبتّ فيها.

وأهابت الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامین المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

ونشرت الهيئة العامة للمنافسة أحكام مخالفة «إساءة استغلال الوضع المهيمن» على عدد من المنشآت العاملة في قطاع الدواء والتي جاءت كالتالي:-