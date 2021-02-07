بالصور.. إغاثي الملك سلمان يوزع 74 طنًا سلالًا غذائية جنوب دارفور

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس، 32 طنًا و100 كيلوجرام من السلال الغذائية للمتضررين في محلية السلام بولاية جنوب دار فور السودانية، استفاد منها 3 آلاف فرد.

وتأتي تلك المساعدات امتدادًا لما تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من جهود في سبيل دعم المجتمعات المتضررة والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بهم.

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