«الموارد البشرية» تدعو لتفعيل العمل عن بُعد وتطبيق سياسة ساعات عمل مرنة

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جميع العاملين في القطاعات «العام والخاص وغير الربحي» إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

كما دعت إلى ضرورة تطبيق التعليمات الصحية والتباعد الجسدي في مقارّ العمل، حرصًا على سلامة العاملين والمراجعين، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وشددت وزارة الموارد البشرية، على ضرورة تفعيل العمل عن بعد قدر الإمكان مع أهمية تطبيق سياسة ساعات عمل مرنة.

وطالبت بالاكتفاء قدر الإمكان بالاجتماعات الرقمية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عوضًا عن الاجتماعات الحضورية.

كما طالبت بمنع التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي والحرص على ارتداء الكمامات وتجنب المصافحة في مقار العمل.

وشددت وزارة الموارد البشرية على الحرص على استخدام القنوات الإلكترونية في الحصول على الخدمات وتوفير معقمات الأيدي في مقار العمل.