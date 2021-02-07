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«الموارد البشرية» تدعو لتفعيل العمل عن بُعد وتطبيق سياسة ساعات عمل مرنة

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الرياض - محمد عبدالله - طالبت بالاكتفاء بالاجتماعات الرقمية..

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جميع العاملين في القطاعات «العام والخاص وغير الربحي» إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

كما دعت إلى ضرورة تطبيق التعليمات الصحية والتباعد الجسدي في مقارّ العمل، حرصًا على سلامة العاملين والمراجعين، وللحد من انتشار فيروس .

وشددت وزارة الموارد البشرية، على ضرورة تفعيل العمل عن بعد قدر الإمكان مع أهمية تطبيق سياسة ساعات عمل مرنة.

وطالبت بالاكتفاء قدر الإمكان بالاجتماعات الرقمية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عوضًا عن الاجتماعات الحضورية.

كما طالبت بمنع التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي والحرص على ارتداء الكمامات وتجنب المصافحة في مقار العمل.

وشددت وزارة الموارد البشرية على الحرص على استخدام القنوات الإلكترونية في الحصول على الخدمات وتوفير معقمات الأيدي في مقار العمل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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