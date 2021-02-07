«البريد» يوضح آلية مطالبة أصحاب الطرود والشحنات بالتعويض حال فقدانها أو تلفها

بيّنت مؤسسة البريد السعودي، آلية مطالبة أصحاب الطرود والشحنات بالتعويض في حالة فقدانها أو تلفها.

وأوضح البريد السعودي، أنه يمكن لعملاء المؤسسة المطالبة بالتعويض في حالة فقدان أو تلف الشحنات وفقًا للإجراءات التالية:

- يقدم العملاء المطالبات إلى مؤسسة البريد السعودي في غضون 90 يومًا من تاريخ بدء سريان التغطية التأمينية ويكون التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي «من هنا»

- لا يجوز تقديم المطالبات قبل:

أ. 15 يومًا من تاريخ بدء سريان التغطية التي اشتراها العملاء بخصوص المطالبات عن الفقدان.

ب. بعد 7 أيام من تاريخ بدء سريان التغطية التي اشتراها العملاء بخصوص المطالبات عن الأضرار.

- يجب تقديم جميع الممتلكات المتضررة التي تمت بطلب الدفع «وليس تكاليف الإصلاح» أو الاستبدال عند الطلب إلى شركة التأمين، وإذا تم الاحتفاظ بالشحنة التالفة من قبل المرسل إلية سيتم رفض المطالبة.

- سيتم دفع الخسارة المغطاة إلى العملاء أو المتنازل له «المستفيد» خلال 15يومًا من استلام شركة التأمين لجميع مستندات المطالبة والبضائع المتضررة المطلوبة.

- عند الدفع أو الاستبدال مقابل الفقدان أو الضرر، فإن سيتم تحويل جميع حقـــــوق العملاء للاسترداد من شركات النقل بخلاف البريد السعودي إلى شركة التأمين، وسيقوم العملاء بمساعدة شركة التامين بكل الطرق المعقولة لتأمين الاسترداد.

وأشارت مؤسسة البريد السعودي، أن هذا التأمين يعتبر قابل للإبطال إذا أخفى العميل عن قصد وتعمد أو حرف أي حقيقة جوهرية أو ظرف مادي يتعلق بهذا التأمين.

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