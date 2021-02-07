التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وكان متحدث التحالف، قال في تصريحات سابقة، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تنتهك القانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين، مشيرًا إلى أن التحالف يتخذ الإجراءات للتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.