التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.

وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية لميليشيا الحوثي، بما يتوافق مع القانون الدولي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن تحالف دعم الشرعية، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

