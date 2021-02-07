موافقة وزارتين شرط الخصم لذوي الإعاقة

أكد المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل، فرض رسوم مالية على المواقف المخصصة لمركبات الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة المركزية بوسط مدينة الهفوف التاريخي التابعة للمحافظة، إلا أن الجهاز التنفيذي في الأمانة وبالتنسيق مع المتعهد، قرر وضع تخفيض لرسوم مواقف مركبات ذوي الإعاقة بنسبة 50 % وذلك وفق اشتراطات محددة.

وحدد بوشل في تصريح لـ«دوت الخليج»، الاشتراطات بالحصول على بطاقة تخفيض أجور الركاب، وبطاقة أخرى للتسهيلات المرورية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فضلا عن لاصق للتسهيلات المرورية من وزارة الصحة.

مركبات حكومية

أضاف المتحدث الرسمي للأمانة، أن المتعهد، يتولى إصدار «بطاقة تخفيض المواقف بنسبة 50 %» بعد تقديم المستندات الثلاثة، موضحًا أن هناك حالتين يتم تحرير مخالفات على مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي: عدم وضع بطاقة التسهيلات المرورية عند «الطبلون» الأمامي، أو انتهاء صلاحية بطاقة التخفيض.

وكان عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في الأحساء، تفاجئوا بإيقاع وتحرير المخالفات على مركباتهم من متعهد تشغيل وإدارة المواقف، بسبب الوقوف في المواقع المخصصة لهم دون سداد الرسوم، وإلزامهم بسداد مبالغ المخالفات.