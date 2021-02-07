وحدد بوشل في تصريح لـ«دوت الخليج»، الاشتراطات بالحصول على بطاقة تخفيض أجور الركاب، وبطاقة أخرى للتسهيلات المرورية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فضلا عن لاصق للتسهيلات المرورية من وزارة الصحة.
مركبات حكومية
أضاف المتحدث الرسمي للأمانة، أن المتعهد، يتولى إصدار «بطاقة تخفيض المواقف بنسبة 50 %» بعد تقديم المستندات الثلاثة، موضحًا أن هناك حالتين يتم تحرير مخالفات على مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي: عدم وضع بطاقة التسهيلات المرورية عند «الطبلون» الأمامي، أو انتهاء صلاحية بطاقة التخفيض.
وكان عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في الأحساء، تفاجئوا بإيقاع وتحرير المخالفات على مركباتهم من متعهد تشغيل وإدارة المواقف، بسبب الوقوف في المواقع المخصصة لهم دون سداد الرسوم، وإلزامهم بسداد مبالغ المخالفات.
كانت هذه تفاصيل خبر موافقة وزارتين شرط الخصم لذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.