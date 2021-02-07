23 فائزاً بجائزة محمد بن فهد

اعتمدت الأمانة العامة لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، نتائج جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في دوت الخليج العربي، للدورة الثانية 2019-2020، التي تنظم بالمشاركة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية. وضمت قائمة الفائزين 23 فائزاً، توزعوا على 11 دولة عربية، وهي: السعودية «2»، والإمارات «2» والبحرين «2» واليمن «1» والأردن «2» وفلسطين «2» والسودان «3»، وتونس «1» والجزائر «1» والمغرب «1» ومصر «6». وعن فئة المؤسسات الكبيرة: فازت كل من المؤسسة الخيرية الملكية «البحرين»، وجمعية الشارقة الخيرية «الإمارات»، جمعية المودة للتنمية الأسرية بمكة المكرمة «السعودية». وعن فئة المؤسسات المتوسطة: مؤسسة نور دبي «الإمارات»، ومؤسسة جوساب لتنمية المجتمع «مصر»، جمعية الكفيف الخيرية «فلسطين»، ومنظمة لبنة لتنمية وبناء قدرات المرأة «السودان»، ومؤسسة علمني «مصر»، جمعية قبس من نور «مصر»، والمنظمة السودانية للعون الإنساني «السودان»، وجمعية إعانة الأطفال المصابين بداء السرطان «الجزائر»، جمعية مبرة معان الخيرية «الأردن»، وجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيًا «المغرب». وفي فئة المؤسسات الصغيرة: جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية «البحرين»، ومؤسسة روابي الخير التنموية «اليمن»، والجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية «تونس»، وجمعية الثناء لتنمية المجتمع وحماية البيئة «مصر»، وجمعية نساء بيتا التنموية «فلسطين»، ومؤسسة اسمعونا «مصر»، ومؤسسة التنمية والعون الإنساني «مصر»، وبرنامج الصحة الإنمائي «السودان»، والجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم «السعودية»، وجمعية منشية المزار الجنوبي الخيرية «الأردن». يذكر أن الجائزة تهدف إلى تطوير أداء مؤسسات العمل الخيري في دوت الخليج العربي، بما يحقق أهدافها بكفاءة وفاعلية، كمبادرة من مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، كما سيتم الإعلان عن موعد ومكان حفل تسليم الجوائز في وقت لاحق، وفقاً لتطورات الأوضاع الراهنة في ضوء تداعيات جائحة كورونا.



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