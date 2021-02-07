23 فائزاً بجائزة محمد بن فهد

وفي فئة المؤسسات الصغيرة: جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية «البحرين»، ومؤسسة روابي الخير التنموية «اليمن»، والجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية «تونس»، وجمعية الثناء لتنمية المجتمع وحماية البيئة «مصر»، وجمعية نساء بيتا التنموية «فلسطين»، ومؤسسة اسمعونا «مصر»، ومؤسسة التنمية والعون الإنساني «مصر»، وبرنامج الصحة الإنمائي «السودان»، والجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم «السعودية»، وجمعية منشية المزار الجنوبي الخيرية «الأردن».
يذكر أن الجائزة تهدف إلى تطوير أداء مؤسسات العمل الخيري في دوت الخليج العربي، بما يحقق أهدافها بكفاءة وفاعلية، كمبادرة من مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، كما سيتم الإعلان عن موعد ومكان حفل تسليم الجوائز في وقت لاحق، وفقاً لتطورات الأوضاع الراهنة في ضوء تداعيات جائحة كورونا.
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