الهيئة الملكية بمكة تعلن عن برنامج الأراضي والعقارات

وأشارت الهيئة إلي أنها تعمل على تطوير الإستراتيجية والتخطيط الحضري المتكامل على المدى الطويل، وذلك لضمان التنمية الحضرية المستدامة، مشيرة الهيئة في الوقت نفسه إلى تعظيم القيمة الناتجة عن العقارات العامة.
وأبانت الهيئة بأن الحوكمة واضحة وفاعلة ومتناسقة وموحدة للتخطيط الحضري بمكة المكرمة، وكذلك تحسين البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية، وخصوصا الممتلكات الرئيسية مثل مركز المعلومات الموحد في إصدار الصك الموحد ونحو ذلك، ووضع وتطبيق مواصفات مناسبة ومتطلبات أساسية موحدة.
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