9 إصابات بحادث تصادم

باشرت 7 فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض مساء يوم السبت حادث تصادم نتج عنه 9 إصابات. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن غرفة العمليات تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين مركبتين من مواطن متعدد الإصابات بنبان شمال الرياض، وتم توجيه سبع فرق إسعافية، حيث وصلت أول الفرق خلال 10 دقائق، وتواجد القائد الميداني بالموقع، وتبين وجود 9 إصابات منها إصابتان خطيرتان و6 إصابات متوسطة وإصابة طفيفة تم علاجها في الموقع، فيما تم نقل حالتين لمدينة الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني، وحالتين لمستشفى الملك عبدالله الجامعي، وحالتين للمستشفى السعودي الألماني.



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