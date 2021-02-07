23% من المنشآت غير ملتزمة بيئيا

كشفت بيانات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بهيئة الأرصاد وحماية البيئة عن تنفيذ فرق التفتيش البيئي بكافة فروع الهيئة بالمملكة 2258 زيارة تفتيشية، منها 519 منشأة غير ملتزمة بنسبة 23 % من إجمالي المنشآت التي تم زيارتها، وذلك خلال شهر يناير للعام الميلادي 2021.

أعلى نسبة

أظهرت البيانات أن فرع الهيئة بمنطقة الرياض سجل أعلى نسبة في المنشآت غير الملتزمة، إذ بلغت الزيارات التفتيشية 313 زيارة، بلغ منها عدم الالتزام 115 منشأة بنسبة 36.7 %، ثم فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة بـ379 زيارة، بلغت منها غير الملتزمة بيئيا 124 منشأة بنسبة 32.7 %.

مراجعة البيانات

أوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خطوات رحلة المراقب البيئي، وتشمل تحديد المنشأة ووقت الزيارة وفريق العمل ومراجعة البيانات السابقة للمنشأة والشخوص على المنشأة ومقابلة المسؤولين وعمل جولة تفتيشية على المرافق لمعرفة حالتها البيئية، وفي حالة وجود مخالفات بيئية عمل محضر ضبط بالمخالفات المرصودة، وفي حالة تصحيح المخالفة استكمال التصاريح البيئية، أما في حالة تكرار المخالفة مضاعفة الغرامة البيئية وإيقاف الترخيص البيئي.

الزيارات التفتيشية في يناير 2021

2258 زيارة

519 عدم الالتزام البيئي

الشمالية

292 زيارة

51 عدم الالتزام البيئي

المدينة المنورة

275 زيارة

25 عدم الالتزام البيئي

مكة المكرمة

379 زيارة

124 عدم الالتزام البيئي

الجنوبية

358 زيارة

36 عدم الالتزام البيئي

جازان

281 زيارة

68 عدم الالتزام البيئي

الشرقية

360 زيارة

100 عدم الالتزام البيئي

الرياض

313 زيارة

115 عدم الالتزام البيئي