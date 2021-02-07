أعلى نسبة
أظهرت البيانات أن فرع الهيئة بمنطقة الرياض سجل أعلى نسبة في المنشآت غير الملتزمة، إذ بلغت الزيارات التفتيشية 313 زيارة، بلغ منها عدم الالتزام 115 منشأة بنسبة 36.7 %، ثم فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة بـ379 زيارة، بلغت منها غير الملتزمة بيئيا 124 منشأة بنسبة 32.7 %.
مراجعة البيانات
أوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خطوات رحلة المراقب البيئي، وتشمل تحديد المنشأة ووقت الزيارة وفريق العمل ومراجعة البيانات السابقة للمنشأة والشخوص على المنشأة ومقابلة المسؤولين وعمل جولة تفتيشية على المرافق لمعرفة حالتها البيئية، وفي حالة وجود مخالفات بيئية عمل محضر ضبط بالمخالفات المرصودة، وفي حالة تصحيح المخالفة استكمال التصاريح البيئية، أما في حالة تكرار المخالفة مضاعفة الغرامة البيئية وإيقاف الترخيص البيئي.
الزيارات التفتيشية في يناير 2021
2258 زيارة
519 عدم الالتزام البيئي
الشمالية
292 زيارة
51 عدم الالتزام البيئي
المدينة المنورة
275 زيارة
25 عدم الالتزام البيئي
مكة المكرمة
379 زيارة
124 عدم الالتزام البيئي
الجنوبية
358 زيارة
36 عدم الالتزام البيئي
جازان
281 زيارة
68 عدم الالتزام البيئي
الشرقية
360 زيارة
100 عدم الالتزام البيئي
الرياض
313 زيارة
115 عدم الالتزام البيئي
كانت هذه تفاصيل خبر 23% من المنشآت غير ملتزمة بيئيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.