فوضى المطل تنتظر المشهد الحضري

يعد المطل القديم في شرق محافظة المجاردة من المواقع السياحية المميزة كونه يكشف معظم أجزاء المحافظة من 3 جهات، إلا أن يد الإهمال طالته فمنافذه معطلة ومهملة أغلقها تساقط الصخور. وقال رئيس بلدية المجاردة عايض المحجاني

أن المطل القديم يجب أن يعود أفضل من السابق، وأضاف أنه تم اعتماد السفلتة للطريق هذا العام، وتعمل البلدية حاليًا على دراسة الموقع بشكل كامل بما يتناسب مع المشهد الحضري واعتماد الفريق المسئول.

أيقونة جمالية

قول محمد الفقيه الشهري إن المطل القديم أول واجهة حضارية في المجاردة، ويعد وجهة سياحية لزائريها، ولكن منذ أن تعطلت طرقاته وسدت جميع منافذ الوصول إليه، يشتكي من الإهمال وسوء النظافة .

وتساءل الفقيه: هل سنرى يدًا بارعةً تعيد ترتيب جماله من جديد، ويعود إلى سابق عهده، كنبض المحافظة وأيقونة جمالها؟.

مزار للأهالي

أوضح عبدالله الشهري بأن المطل القديم شرق المجاردة من المواقع المميزة قديمًا ولم يكن يُعرف سواه، وكان مزارًا لأهالي المحافظة وزوارها، ولكن اهمل لعدة سنوات ولم يعد للبلدية أي دور فيه ولم تقم بأي عمل تجميلي أو غيره، فتعطل وتعرض الطريق المؤدي إليه لتلفيات وتساقط للصخور والحجارة وتقطع من عدة مواقع فاصبح الوصول إليه صعب، وفقد توهجه ورواده.