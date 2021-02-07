جهود خدمة المعتمرين والزائرين خلال الجائحة

تحت رعاية خادم الحرمين، افتتح أمير المدينة المنورة أمس، الأمير فيصل بن سلمان، ندوة «جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا »، التي تنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن بعد.

المدينة المنورة

1. اعتماد إلزامية إبراز ما يُثبت الحالة الصحية عبر تطبيق «توكلنا» كشرط للدخول للمنشآت الحكومية والخاصة

2. تشغيل المرحلة الأولى من مستشفى المدينة المنورة بسعة 200 سرير، وإنشاء مستشفى ميداني تابع له بسعة 100 سرير.

3. إنشاء مستشفى ميداني بسعة 100 سرير، منها 20 سريرًا للحالات الحرجة.

4. افتتاح مركز للفحص الموسع بقدرة إجمالية تبلغ 7 سبعة آلاف مسحة يوميًا، وافتتاح مختبر متنقل بقدرة إجمالية تصل إلى 10 آلاف فحص يوميًا.

وزارة الحج والعمرة ورئاسة الحرمين

- 5 آلاف عامل يؤدون أعمال النظافة والتعقيم باستخدام قرابة 10 آلاف لتر من المنظفات والمعقمات الصديقة للبيئة يوميًا.

- 10 ملايين عبوة زمزم بعد الاستغناء عن الترامس والمشربيات احترازيًا.

- توظيف الذكاء الاصطناعي من خلال استخدام عدد من الأجهزة عالية الجودة.

- توظيف التقنية الحديثة والتطبيقات الذكية في تسهيل العمرة والزيارة.

- 9 ملايين مستفيد من خدمات تطبيق اعتمرنا.

- 1728 شخصًا و536 مركبة، عدد المخالفيـن الذيـن تـم إعادتهـم مـن مراكـز الضبط الأمني لعـدم حصولهـم علـى تصاريـح عمـرة نظاميـة.

- ضبـط 1453 شـخصًا كانوا ينـوون أداء العمـرة بطريقـة غيـر نظامية.

- وضـع آليـة لتفويـج المعتمريــن والمصليــن إلــى المســجد الحــرام.