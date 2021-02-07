السعودية اليوم / ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المتحور في الأردن إلى 700 إصابة



عمّان 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واس

سجلت الأردن ارتفاعاً في عدد الحالات المصابة بالسلالة الجديدة المتحورة بفيروس

وأشار رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي في الأردن الدكتور سعد الخرابشة، أن وزارة الصحة الأردنية وضعت خطة وطنية محكمة لرصد الحالات والتعامل مع المصابين وحجرهم بالمنازل للتأكد من عدم انتشار الوباء.

// انتهى //

22:49ت م

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عمّان 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واسسجلت الأردن ارتفاعاً في عدد الحالات المصابة بالسلالة الجديدة المتحورة بفيروس كورونا بلغ 700 إصابة.وأشار رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي في الأردن الدكتور سعد الخرابشة، أن وزارة الصحة الأردنية وضعت خطة وطنية محكمة لرصد الحالات والتعامل مع المصابين وحجرهم بالمنازل للتأكد من عدم انتشار الوباء.// انتهى //22:49ت م0210

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