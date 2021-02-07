السعودية اليوم / 830 ألف طالب وطالبة ينتظمون في المدارس الأهلية والعالمية "عن بُعد" خلال الفصل الثاني



الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

بلغ عدد الطلاب والطالبات المنتظمين في الحضور للمنصّات الرقمية في المدارس الأهلية والعالمية خلال الفصل الدراسي الثاني 830.613 طالباً وطالبةً، من بينهم 3.138 طالباً وطالبةً من التربية الخاصة.

وأوضحت وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي عواطف الحارثي أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم لـ 7.052 مدرسة أهلية وعالمية في جميع المناطق والمحافظات لضمان سير العملية التعليمية عن بُعد في ظل تداعيات جائحة

وأفادت أن العملية التعليمية في المدارس الأهلية والخاصة مستمرة من خلال 74.014 معلماً ومعلمةً، كما سجّلت الوزارة 2.535 زيارة إشرافية خلال الفترة الماضية، فيما يواصل 687 طالباً وطالبةً من التربية الخاصة حضورهم إلى المدارس خلال أيام الأسبوع؛ وفقاً لطبيعة كل حالة، ووفق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم.

وأشارت الحارثي إلى أن وزارة التعليم تتابع عمليات انتظام العملية التعليمية في التعليم الأهلي والعالمي "عن بُعد" خلال الفصل الدراسي الثاني، وتسجيل دخول الطلبة بشكل سلس وميسّر في المنصات الرقمية المتاحة، وتفاعلهم في الفصول الافتراضية مع معلميهم وفق الجداول والخطة الدراسية، مؤكدةً على أهمية تضافر الجهود بين المدرسة وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات لتعزيز نواتج التعلّم.

// انتهى //

22:34ت م

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الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسبلغ عدد الطلاب والطالبات المنتظمين في الحضور للمنصّات الرقمية في المدارس الأهلية والعالمية خلال الفصل الدراسي الثاني 830.613 طالباً وطالبةً، من بينهم 3.138 طالباً وطالبةً من التربية الخاصة.وأوضحت وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي عواطف الحارثي أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم لـ 7.052 مدرسة أهلية وعالمية في جميع المناطق والمحافظات لضمان سير العملية التعليمية عن بُعد في ظل تداعيات جائحة كورونا ، مشيرةً إلى أن الوزارة أتاحت للمدارس الأهلية والعالمية الاستفادة من منصّة مدرستي، حيث يستفيد منها 69,799 طالباً وطالبةً.وأفادت أن العملية التعليمية في المدارس الأهلية والخاصة مستمرة من خلال 74.014 معلماً ومعلمةً، كما سجّلت الوزارة 2.535 زيارة إشرافية خلال الفترة الماضية، فيما يواصل 687 طالباً وطالبةً من التربية الخاصة حضورهم إلى المدارس خلال أيام الأسبوع؛ وفقاً لطبيعة كل حالة، ووفق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم.وأشارت الحارثي إلى أن وزارة التعليم تتابع عمليات انتظام العملية التعليمية في التعليم الأهلي والعالمي "عن بُعد" خلال الفصل الدراسي الثاني، وتسجيل دخول الطلبة بشكل سلس وميسّر في المنصات الرقمية المتاحة، وتفاعلهم في الفصول الافتراضية مع معلميهم وفق الجداول والخطة الدراسية، مؤكدةً على أهمية تضافر الجهود بين المدرسة وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات لتعزيز نواتج التعلّم.// انتهى //22:34ت م0209

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