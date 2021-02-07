

الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع العاملين في القطاعات (العام والخاص وغير الربحي) إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية والتباعد الجسدي في مقار العمل؛ حرصاً على سلامة العاملين والمراجعين، وللحد من انتشار فيروس

وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي والحرص على ارتداء الكمامات و تجنب المصافحة باليد, والاكتفاء –قدر الإمكان- بالاجتماعات الرقمية باستخدام وسائل الاتصال المرئي عوضا عن الاجتماعات الحضورية، وتفعيل العمل عن بعد قدر الإمكان مع أهمية تطبيق سياسة ساعات عمل مرنة, والحرص على استخدام القنوات الإلكترونية في الحصول على الخدمات، وتوفير معقمات الأيدي في مقارّ العمل.

// انتهى //

22:17ت م

0204



الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسدعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع العاملين في القطاعات (العام والخاص وغير الربحي) إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية والتباعد الجسدي في مقار العمل؛ حرصاً على سلامة العاملين والمراجعين، وللحد من انتشار فيروس كورونا وللعمل في بيئة عمل آمنة صحياً.وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي والحرص على ارتداء الكمامات و تجنب المصافحة باليد, والاكتفاء –قدر الإمكان- بالاجتماعات الرقمية باستخدام وسائل الاتصال المرئي عوضا عن الاجتماعات الحضورية، وتفعيل العمل عن بعد قدر الإمكان مع أهمية تطبيق سياسة ساعات عمل مرنة, والحرص على استخدام القنوات الإلكترونية في الحصول على الخدمات، وتوفير معقمات الأيدي في مقارّ العمل.// انتهى //22:17ت م0204

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الموارد البشرية تدعو لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقارّ العمل للحد من انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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