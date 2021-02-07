السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 11641 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واس

سجلت إيطاليا 11641 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان اليوم إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 2,611,659 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 91273 وفاة.

// انتهى //

21:46ت م

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روما 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واسسجلت إيطاليا 11641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 270 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة الإيطالية في بيان اليوم إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 2,611,659 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 91273 وفاة.// انتهى //21:46ت م0200

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