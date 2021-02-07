السعودية اليوم / هولندا تسجل 3963 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أمستردام 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واس

سجلت هولندا 3963 إصابة جديدة بفيروس

وأشار المعهد الصحي الهولندي في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 1,005,857 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 14,406 وفيات.

// انتهى //

21:30ت م

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أمستردام 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واسسجلت هولندا 3963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 48 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار المعهد الصحي الهولندي في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 1,005,857 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 14,406 وفيات.// انتهى //21:30ت م0196

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