السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ 159 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 51848 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 593 وفاة.

// انتهى //

21:26ت م

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لوكسمبورغ 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 51848 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 593 وفاة.// انتهى //21:26ت م0193

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