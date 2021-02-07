السعودية اليوم / أمانة عسير وبلدياتها تضبط ٧٩٣ مخالفة للإجراءات الاحترازية وتُغلق ١٨٦ منشأةً



أبها 25 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 7 فبراير 2021م واس

أغلقت أمانة منطقة عسير وبلدياتها ١٨٦ منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية الصحية الخاصة بمنع انتشار فيروس

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الجولات الرقابية التي نفذت على مدار 4 أيام ، بلغت ٣٠٦٧ جولةً نتج عنها رصد ٧٩٣ مخالفةً وإغلاق ١٨٦ منشأةً مخالفة ، حيث رُفعت العقوبات المرصودة مباشرةً عبر تطبيق ميدان.

وأكد الحميدي تطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين ومنها عقوبة الإغلاق، لافتًا النظر إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توفر المعقمات والمطهرات وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات.

// انتهى //

21:12ت م

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أبها 25 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 7 فبراير 2021م واسأغلقت أمانة منطقة عسير وبلدياتها ١٨٦ منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية الصحية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الجولات الرقابية التي نفذت على مدار 4 أيام ، بلغت ٣٠٦٧ جولةً نتج عنها رصد ٧٩٣ مخالفةً وإغلاق ١٨٦ منشأةً مخالفة ، حيث رُفعت العقوبات المرصودة مباشرةً عبر تطبيق ميدان.وأكد الحميدي تطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين ومنها عقوبة الإغلاق، لافتًا النظر إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توفر المعقمات والمطهرات وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات.// انتهى //21:12ت م0191

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