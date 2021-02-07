السعودية اليوم / مقتل عشرة أشخاص في هجوم بالكونغو الديمقراطية



كينشاسا 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واس

أعلنت السلطات المحلية بإقليم بيني بجمهورية الكونغو الديمقراطية مقتل عشرة أشخاص في هجوم على قرية بشرق البلاد وخطفوا آخرين.

وأضافت المصادر أن الهجوم الذي استخدم فيه المسلحون أسلحة بيضاء، وقع في قرية مابولي على بعد حوالي 25 كيلومتراً جنوب شرقي إقليم بيني.

ولم يتضح بعد من الذي نفذ الهجوم.

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20:45ت م

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