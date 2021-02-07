

الجزائر 25 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 7 يناير 2021 م واس

سجلت الجزائر 236 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 109088 إصابةً.

وأشارت اللجنة العلمية لرصد الفيروس في الجزائر في مؤتمرها الصحفي اليوم، إلى أنه سُجلت أربع حالات وفاة بالفيروس ليصل العدد اللإجمالي للوفيات إلى 2941 حالة وفاة، بينما تماثل للشفاء 184 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 74692 حالةً.

// انتهى //

20:44ت م

0185





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تسجل 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.