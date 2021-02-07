صحة الطائف تنفذ حملات تفتيشية للحد من انتشار كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365 - الطائف

جهود مشتركة في الطائف:

تواصل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، بالتعاون مع الجهات المعنية، الحملات التفتيشية والتوعوية بالمجمعات التجارية في المحافظة.

وتأتي جهود الحملة المشتركة من قبل الصحة والضبط الإداري والأمانة بالمحافظة لرصد المتهاونين في تطبيق الإجراءات الاحترازية وإيقاع العقوبات المقررة نظامًا، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف حول الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف، سراج الحميدان، أن اللجان مكونة من الصحة والأمانة والضبط الإداري بالمحافظة، حيث تقوم بتطبيق الاحترازات الوقاية والتأكد من تطبيقها في التجمعات التجارية خاصةً في المقاهي والمطاعم، مشيرًا إلى أنه تم رصد بعض المخالفات وتحريرها من قبل رجال الأمن وكذلك أمانة الطائف.

وأهاب الحميدان بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالاشتراطات الوقائية والابتعاد عن التجمعات؛ للحد من انتقال العدوى وتفشي الفيروس، سائلًا المولى القدير أن يحفظ البلاد والعباد من جراء هذه الجائحة.

