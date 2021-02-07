- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم صحة الطائف تنفذ حملات تفتيشية للحد من انتشار كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صحة الطائف تنفذ حملات تفتيشية للحد من انتشار كورونا
رصد بعض المخالفات وتحريرها من قبل الأمن والأمانة
متابعات الخليج 365 - الطائفتواصل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، بالتعاون مع الجهات المعنية، الحملات التفتيشية والتوعوية بالمجمعات التجارية في المحافظة.
جهود مشتركة في الطائف:
وتأتي جهود الحملة المشتركة من قبل الصحة والضبط الإداري والأمانة بالمحافظة لرصد المتهاونين في تطبيق الإجراءات الاحترازية وإيقاع العقوبات المقررة نظامًا، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف حول الوقاية من فيروس كورونا.
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف، سراج الحميدان، أن اللجان مكونة من الصحة والأمانة والضبط الإداري بالمحافظة، حيث تقوم بتطبيق الاحترازات الوقاية والتأكد من تطبيقها في التجمعات التجارية خاصةً في المقاهي والمطاعم، مشيرًا إلى أنه تم رصد بعض المخالفات وتحريرها من قبل رجال الأمن وكذلك أمانة الطائف.
وأهاب الحميدان بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالاشتراطات الوقائية والابتعاد عن التجمعات؛ للحد من انتقال العدوى وتفشي الفيروس، سائلًا المولى القدير أن يحفظ البلاد والعباد من جراء هذه الجائحة.
شارك الخبر