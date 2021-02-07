سيلان الأنف لا يعتبر من أعراض فيروس كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه على مدى الأشهر الـ 11 الماضية، لاحظ المسعفون أعراضًا جديدة ومحيرة خاصة بفيروس كورونا، مثل: اضطرابات المعدة والتعب والصداع إلى الطفح الجلدي على الجسم وداخل الفم، والتي يطلق عليه اسم لسان فيروس كورونا، لكن ثلاثة منها ظلت ثابتة: سعال مستمر، وارتفاع في درجة الحرارة، وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

سيلان الأنف وفيروس كورونا

وحسبما ذكرت الصحيفة، حرص خبراء الصحة أيضًا على الإشارة إلى أنه إذا كان المريض يعاني من سيلان الأنف، فمن “المستبعد للغاية” أن يكون مصابًا بفيروس كورونا.

في سبتمبر، قال البروفيسور تيم سبيكتور، عالم الأوبئة في جامعة لندن الملكية، والذي شارك في دراسة رئيسية لتتبع أعراض فيروس كورونا إنه على الناس ألا يقلقوا كثيرًا إذا شعروا بنوبة برد.

توسيع قائمة أعراض فيروس كورونا

في الأسبوع الماضي، كتب أكثر من 140 طبيبًا عامًا بريطانيًا طلبًا إلى كبير المسؤولين الطبيين كريس ويتي يحثون فيه الحكومة على توسيع قائمة أعراض فيروس كورونا الرسمية لتشمل أعراضًا خفيفة تشبه أعراض البرد.

في ديسمبر، تم الإبلاغ عن حالة واحدة تقريبًا من نزلات البرد لكل 100000 شخص، وفقًا للكلية الملكية للأطباء الممارسين – أقل بحوالي 27 مرة من المعدل المتوسط، وهذه البيانات محدودة بسبب حقيقة أن عددًا أقل بكثير من الناس قد أبلغوا عن نزلات البرد في منتصف الوباء.

